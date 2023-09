Klaus Stickelbroecks liest in Bonn aus seinem Krimi „Kickstart“ Gefährliche Privatermittlung im Rockermilieu

Ein wenig berufliche Inspiration nutzte er für seine Geschichten allerdings sehr wohl. „Als Polizist kommt man ja in Situationen und an Orte, die man so vielleicht nicht erlebt, zum Beispiel in Saunaclubs“, erzählte Hartmann. „Es gibt zum Beispiel auch eine Szene, die sich im Whirlpool abspielt. Da kommt es dann zum Verhör mit Waterboarding", verriet Stickelbroeck. Gemeint ist eine Foltermethode des simulierten Ertränkens.