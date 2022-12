Halle an der Maarstraße : Stadt Bonn richtet Winter-Notquartier in Beuel ein

Beuel Die Stadt Bonn richtet an der Maarstraße in Bonn-Beuel ein Winter-Notquartier ein. Die frühere Gewerbehalle soll noch vor den Weihnachtstagen bezugsfertig sein.

Die Stadt eröffnet in Bonn-Beuel ein Notquartier für geflüchtete Menschen. Die frühere Gewerbehalle an der Beueler Maarstraße soll bis Weihnachten hergerichtet und mit Raumtrennern sowie mehreren Sanitärcontainern ausgestattet werden, so die Stadt am Freitag. Die Verwaltung habe die Gewerbehalle für 150 bis 200 Menschen bereits vor sieben Jahren angemietet, hieß es.

Weil die Stadt Bonn davon ausgeht, dass in der nächsten Zeit weitere Geflüchtete in die Bundesstadt kommen würden und die städtischen Unterkünfte derzeit beinahe vollständig belegt seien, habe man sich laut Mitteilung für eine Herrichtung des Geländes entschieden.

In kalten Nächten sollen in der Notunterkunft in der Maarstraße gleichfalls obdachlose Menschen schlafen können. Zur weiteren Unterbringung von geflüchteten Menschen plant die Stadt, für Januar 2023 die ehemalige Polizeiwache in Bad Godesberg herzurichten. Überdies sollen laut Mitteilung nächstes Jahr zwei Wohn-Containeranlagen in Pützchen und Dottendorf entstehen.