Beueler Weiber suchen Nachwuchs Gegen Tiktok ist für Damenkomitees nur schwer anzukommen

Tiktok oder Traditionskomitee? Die meisten jungen Menschen würden sich in ihrer Freizeit eher für Ersteres entscheiden. Das merken auch die Beueler Damenkomitees. Nach einer Umfrage des General-Anzeigers, an der zehn Beueler Damenkomitees teilgenommen haben, sind bloß sechs Prozent der Mitglieder jünger als 30 Jahre alt. In den meisten Komitees sind weniger als fünf Mitglieder unter 30.