Ensemble hadert mit der Karnevalsrevue : Geht „Pink Punk Pantheon“ in der Corona-Session?

Letzte Korrekturen vor dem Auftritt: Rainer Pause (r.) richtet die Fliege von Norbert Alich, der dessen Krawatte justiert. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel In wenigen Tagen entscheidet das Ensemble des Pantheon-Theaters, ob die beliebte Karnevalsrevue „Pink Punk Pantheon“ in dieser Session an den Start geht oder erneut coronabedingt ausfällt. Handelt es sich bei dem Format um Karneval oder Kabarett?