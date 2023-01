Familie Dautz fliegt zur Operation in die USA : „Wir haben Respekt vor der Reise“

Luis und Andrea Dautz betreten den Ambulanz-Jet auf dem Köner Flughafen. Foto: Holger Willcke

Geislar Die „Mission Luis“ ist gestartet. Familie Dautz ist am Montag in die USA geflogen, damit ihr fünfjähriger Sohn in Philadelphia von einem Spezialisten am Darm operiert werden kann. Der Junge leidet unter einer sehr seltenen Krankheit, die sein Leben bedroht.