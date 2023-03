Am Abwasserpumpwerk in Geislar : Stadt will Parkfläche für schwere Fahrzeuge schaffen

Am Abwasserpumpwerk in der Liestraße kommen sich Spaziergänger und schwere Fahrzeuge regelmäßig in die Quere. Foto: Benjamin Westhoff

Geislar Am Abwasserpumpwerk in Geislar kommen sich immer wieder schwere Fahrzeuge und Spaziergänger in die Quere. Eine Schotterfläche soll Abhilfe schaffen. Der Naturschutzbeirat berät darüber.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabriele Immenkeppel

Die Grünflächen in Geislar rund um den Vilicher Bach sind als Joggingstrecke, für eine Gassi-Runde mit dem Hund oder einen ausgiebigen Spaziergang sehr beliebt. Doch manchmal ist der schmale Weg in der Liestraße versperrt. Dann müssen die Fußgänger entweder umdrehen oder sich durch das angrenzende Gestrüpp schlagen. Das ist vor allem dann der Fall, wenn das Tiefbauamt vor Ort ist, um das Abwasserpumpwerk zu reinigen und zu warten. Die schweren Fahrzeuge blockieren regelmäßig den Pfad. Um den städtischen Mitarbeitern die Arbeit zu erleichtern und gleichzeitig den Weg für alle offen zu halten, soll nun eine unbefestigte Stellfläche direkt neben dem Abwasserpumpwerk angelegt werden.

Da das Gelände im Landschaftsschutzgebiet liegt, muss der Naturschutzbeirat noch grünes Licht für die Baumaßnahme geben. Das geht aus einer entsprechenden Beschlussvorlage hervor. Läuft alles nach Plan, könnte das Areal bereits im Sommer entsprechend angelegt werden.

Das Tiefbauamt betreibt in Geislar südlich der Sportanlagen am Vilicher Bach ein Abwasserpumpwerk. Dort wird das Schmutz- und Regenwasser des Ortsteils gesammelt und Richtung Kläranlage Beuel weitergeleitet. Die vier Pumpen, die zusammen bis zu 200 Liter pro Sekunde fördern können, haben somit eine entscheidende Bedeutung für die Abwasserableitung Geislars.

Um den reibungslosen Betrieb des Pumpwerks zu gewährleisten, sind monatliche Kontrollen sowie regelmäßige Wartungen, Reinigungen und Instandsetzungen erforderlich. Für diese Arbeiten müssen allerdings Fahrzeuge mit einer Länge von mehr als zehn Metern und einem Gewicht von etwa 40 Tonnen auf dem schmalen Fuß- und Radweg parken. Selbst für geübte Fahrer ist das Rangieren schwierig. Es kann passieren, dass dabei Bäume und Sträucher beschädigt werden. Sind die Fahrzeuge abgestellt, ist der Weg teilweise über mehrere Stunden blockiert. Den Passanten bleibt nur die Wahl umzudrehen oder ins Gebüsch auszuweichen. Auch für die Mitarbeiter des Tiefbauamtes ist die Situation vor Ort nicht einfach, weil sie die Anlage nicht direkt anfahren können.

Verwaltung: Eingriff in die Natur so gering wie möglich

Aus diesen Gründen soll nun neben dem umzäunten Pumpwerk eine etwa 40 Quadratmeter große Parkfläche für die städtischen Fahrzeuge errichtet werden. Das Areal ist derzeit nicht bewachsen, sodass weder Bäume noch Sträucher entfernt werden müssten. Um den Eingriff in die Natur so gering wie möglich zu halten, ist eine Schotterrasenfläche geplant. Der Zugang zum Pumpwerk soll über ein Tor, das neben der Stellfläche in den Zaun eingebaut wird, ermöglicht werden.