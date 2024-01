Arbeitskreis Geislar Großzügige Spende für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst

Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst fördert die Selbsthilfe und will ein Forum sein, in dem sich Familien in ähnlicher Lebenslage austauschen und vernetzen können. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter begleiten langfristig, häufig über Jahre, die betroffenen Familien. Sie hören zu, gehen mit den Kindern spazieren, spielen und sind Ansprechpartner für Themen wie Trauer, Tod, Abschied und den Alltag mit einem erkrankten Kind. „Wir suchen immer wieder Ehrenamtliche, die drei bis fünf Stunden in der Woche für eine Familie da sein möchten“, erläutert Fee Hemmrich. Im April startet ein neuer qualifizierter Vorbereitungskursus, der für die ehrenamtliche Tätigkeit vorausgesetzt wird.