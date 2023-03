Verkaufen und klönen Was den Trödelmarkt in Geislar besonders macht

144 Anmeldungen hatte der ausrichtende Bürgerverein 2022. Diese Marke wurde in diesem Jahr sogar noch geknackt: Am Donnerstag waren es bereits 145. Und das, obwohl dieses Jahr nur Bürgervereinsmitglieder kostenlos mitmachen, alle andere zahlen 3,50 Euro. Was einen interessanten Effekt hatte: „Wir haben viele neue Mitglieder gewonnen“, sagt der zweite Kassenführer des Bürgervereins und Hauptorganisator des Trödelmarktes, Harald Lehnertz. Das war den Leuten die 7,50 Euro im Jahr wert.