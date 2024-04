Fehlende Musik-Rechte Kirchliche Konzertreihen wegen Gema-Vertragsende in Gefahr

Die Zukunft der Internationalen Orgelkonzerte Sankt Josef Beuel ist in Gefahr. Organisator und Organist Michael Bottenhorn macht sich große Sorgen über den Fortbestand der Reihe in ihrer bisherigen Form, weil die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (Gema) den bisher geltenden Pauschalvertrag über die Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke in Konzertveranstaltungen mit der katholischen Kirche in Deutschland zum Jahresende gekündigt hatte. Bislang mussten die Kirchengemeinden die Vergütungen für die musikalischen Aufführungen nicht selbst zahlen.