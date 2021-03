Luther oder Zwingli? : Gemeinden in Oberkassel und in Königswinter planen Fusion

Info

Nach­dem sich die Evan­ge­li­sche Kir­che vor et­wa 500 Jah­ren im Zu­ge der Re­for­ma­ti­on von der Ka­tho­li­schen Kir­che ab­spal­te­te, folg­ten ver­schie­de­ne Strö­mun­gen durch Re­for­ma­to­ren. Lu­the­ri­sche Kir­chen be­ru­fen sich auf die Leh­ren Mar­tin Lu­thers, re­for­mier­te Kir­chen be­zie­hen sich auf die Leh­ren von Ul­rich Zwing­li und Jo­han­nes Cal­vin. Die Kir­chen un­ter­schei­den sich in der Aus­ge­stal­tung der Got­tes­diens­te und des Abend­mahls. Re­for­mier­te Kir­chen le­gen das Ge­bet, die Schrift­le­sung und die Pre­digt in den Fo­kus, in lu­the­ri­schen Kir­chen wird auch viel ge­sun­gen. Unier­te Kir­chen ent­stan­den im 19. Jahr­hun­dert, nach­dem in ei­ni­gen Ge­bie­ten in glei­chen Tei­len lu­the­ri­sche und re­for­mier­te Theo­lo­gi­en ver­tre­ten wa­ren. Unier­te Kir­chen ver­ei­nen Ele­men­te aus bei­den Leh­ren.