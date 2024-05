Schule mit Courage Gemeinsam für mehr Toleranz: Gesamtschule Beuel setzt ein Zeichen gegen Rassismus

Im Unterricht werde hierfür immer wieder sensibilisiert. In der Mittelstufe, so Schneider, sei es für viele Schüler schwierig, sie selbst zu sein. Die Themen Rassismus und Diskriminierung treiben viele um. „Wir haben mit mehreren Kursen und Klassen gesprochen, was diese Begriffe eigentlich bedeuten“, berichtet Schneider. „In der Oberstufe ist da schon ein stärkeres Bewusstsein vorhanden“, fügt sie hinzu. Das habe auch viel mit persönlicher Reife zu tun. Es werde seltener gelacht, wenn jemand einen bösen Witz auf Kosten anderer macht.