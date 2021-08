Gebetsraum der Kommende Ramersdorf : Sogar ein König kämpfte für die Georgskapelle

Ursprünglich wurde die Kapelle um 1230 als Teil der Kommende Ramersdorf errichtet. Foto: Matthias Kehrein

Ramersdorf/Bonn Stein für Stein wurde die Georgskapelle im Oktober 1846 in Ramersdorf abgetragen und auf der anderen Rheinseite in mühevoller Handarbeit wieder aufgebaut. Heute gilt die Rettung der Georgskapelle als eines der spektakulären Ereignisse der Denkmalpflege im Rheinland in der Mitte des 19. Jahrhunderts.