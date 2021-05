Gesamtschule Bonn Beuel : 21-Jähriger ohne Führerschein fährt nach Drogenkonsum Auto

Bonn Nach einer Kontrolle an der Gesamtschule Bonn-Beuel wird gegen einen 21-Jährigen ermittelt. Er soll Auto gefahren sein, obwohl er Drogen konsumiert hatte und gar keinen Führerschein besitzt. Außerdem fand die Polizei weitere Drogen bei ihm.

Die Bonner Polizei hat am Mittwoch weitere Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise. Wer den grauen VW Polo mit SU-Kennzeichen am Dienstagabed an der Siegburger Straße beobachtet hat, kann sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei melden.