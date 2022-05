110 Jahre Junggesellenverein in Ramersdorf : Geschichte und Geschichten des Maibrauchtums aufgeschrieben

Er berichtet auch ausführlich über das Maibrauchtum im Rheinland und stellt insbesondere den lokalen Bezug zu Ramersdorf her Foto: Richarz

Der Junggesellenverein Ramersdorf feiert sein 110-jähriges Bestehen. Dafür gibt es eine besondere Festschrift, ausführlich über das Maibrauchtum im Rheinland erzählt und insbesondere den lokalen Bezug zu Ramersdorf herstellt.



Der „Mythos“ in Ramersdorf, wie der Junggesellenverein (JGV) im Beueler Süden heißt, feiert in diesem Jahr sein 110-jähriges Bestehen. Gefeiert wird traditionell am 3. Wochenende im Mai ein Maifest zu Ehren des Maikönigs, der in der Nacht vom 30. April zum 1. Mai die Königswürde ersteigert. „In dieser Mainacht ersteigert ein Mitglied unseres Vereins die Maikönigswürde und bildet mit seiner Freundin das Maikönigspaar, welches dann im Rahmen unseres Maifestes feierlich gekrönt wird“, so die Junggesellen. Dieses Jahr sind Paul Metz und Julia Hartmann das Maikönigspaar. Jetzt gehört das Maibrauchtum mit der Versteigerung und dem Umzug zu Ehren des Königspaares durch den Ort sowie der Krönungsball zu jedem Dorf im Rheinland – wie die Junggesellenvereine, die dies veranstalten. In Ramersdorf heißt dieser JGV „Mythos“ mit dem Slogan „Der Mythos lebt“.

Der Ehrenvorsitzende des Vereins, Karl-Heinz Richarz, der 1969 Maikönig war, hat seit vielen Jahren Dokumente gesammelt – „Wir müssen Dinge verwahren, bevor sie verlorengehen“ – und ein Archiv aufgebaut, das im Altenheim von Ramersdorf in einem Schrank zu sehen ist. Darin sind neben zahlreichen Dokumenten und der Königskette auch alle Jubiläumsgeschenke ausgestellt, die der JGV bei jedem Jubiläum des Vereins, das alle fünf Jahre gefeiert wird, den ehemaligen Maikönigen überreicht hat. In diesem Jahr hat Richarz für die Junggesellen in aufwendiger und jahrelanger Arbeit eine neue Chronik verfasst, die der JGV seinen früheren Königen beim Maifest überreichen wird. 2002 gab es schon einmal eine von Heinz Lütz. Die neue Chronik „ist der Versuch, ein 110-jähriges Vereinsleben unter den Wandlungen der Zeit so wahrhaftig wie möglich darzustellen“, schreibt Richarz in seinem Editorial, „und euch mit dieser Schrift die Geschichte des JGV Ramersdorf, seine Aktivitäten und sein Mitwirken in der Ramersdorfer Dorfgemeinschaft nahezubringen.“

Alles penibel aufgeschrieben

Foto: Rainer Schmidt

Karl-Heinz Richarz hat jedoch nicht nur die Geschichte des JGV penibel aufgeschrieben, die Maikönigspaare, Vorsitzende und Ehrenvorsitzende notiert. Er berichtet auch ausführlich über das Maibrauchtum im Rheinland und stellt insbesondere den lokalen Bezug zu Ramersdorf her, beschreibt die Aufgaben des JGV im Vereinsjahr. Die besondere Beziehung zum Freilichtmuseum in Kommern findet Erwähnung, in dem die Eierkrone aus Ramersdorf seit Jahren hängt. Auch die Ramersdorfer Gaststätten, wie zum Beispiel das Vereinslokal „Zum Dorfkrug“, bringt er in die Erinnerung zurück – der Mythos lebt.

Foto: Rainer Schmidt