Verein fordert Infotafeln für Beuel Wer kennt diese Frauen?

Dass die Schilder eine gute Idee sind, darüber ist man sich in der Beueler Politik einig. Allerdings teilte die Stadt kürzlich mit, der Rat habe 2016 beschlossen, dass die Stadt die Kosten für so etwas nicht übernimmt – in diesem Fall etwa 2000 Euro. Die müsste der Verein zahlen. „Wir finden aber, dass es eine öffentliche Aufgabe ist“, sagt Lara Mohn (Grüne). Dem schließt sich Marco Rudolph (CDU) an. Er sagt: „Das Geld sollte möglichst aus dem Haushalt kommen.“ Die Politiker vertagten eine Entscheidung in der letzten Sitzung der Bezirksvertretung und gaben der Verwaltung auf zu prüfen, wie sie die Kosten übernehmen kann.