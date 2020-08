Bürgermeister-Stroof-Haus in Vilich : Geschichtsverein sammelt historische Grenzsteine

Hans Josef Müller hat erst vor Kurzem einen historischen Grenzstein aus dem Bauschutt gerettet. Nun ist er am Stroof-Haus zu sehen (der linke der beiden Steine). Foto: Rainer Schmidt

Vilich Die Mitglieder des Denkmal- und Geschichtsvereins Bonn-Rechtsrheinisch sammeln historische Grenzsteine. Gut 40 Stück gibt es am Bürgermeister-Stroof-Haus in Vilich zu sehen.



Dass ein Lapidarium nichts mit dem Wörtchen „lapidar“ zu tun hat, kann man im Hof des Bürgermeister-Stroof-Hauses in Vilich sehen. Denn dort stehen gut 40 Steine, die vor vielen Jahren beziehunsgsweise Jahrhunderten etwas markiert haben. Ein Lapidarium ist nämlich eine Sammlung von Steinwerken, zu denen auch Grenzsteine gehören. Die Mitglieder des Denkmal- und Geschichtsvereins Bonn-Rechtsrheinisch präsentieren eine Sammlung von historischen Grenzsteinen aus dem seinerzeitigen Zuständigkeitsbereich des Bürgermeisters Stroof, also aus der nahen Region, dem heutigen Stadtbezirk Beuel.

Sie sind hier dauerhaft aufgestellt, einige sogar in den Boden eingelassen. Aktuell hat Hans Josef Müller aus Geislar einen Stein aus dem Bauschutt gerettet und dem Stroof-Haus geschenkt. „Es sind Buchstaben und Zeichen drauf, aber sehr schwer zu entziffern“, erläutert Carl J. Bachem, Vorsitzender des Denkmal- und Geschichtsvereins. „Dieser Stein“, so Müller, „war Trittstufe in einem alten Haus aus einem großen Gutshof von 1600 im Geislarer Oberdorf.“

Bewahrer der Kultur 320 Mitglieder gehören dem Denkmalverein an Seit 2009 präsentiert der Denkmal- und Geschichtsverein Bonn-Rechtsrheinisch das von ihm vor dem Abbruch gerettete Haus des ersten Bürgermeisters in Vilich, Leon­hard Stroof (1757-1825). Es ist ein Geschichts- und Architekturdenkmal, als „Haus der Geschichte im rechtsrheinischen Bonn“. Es ist zudem ein Museum sowie historische Begegnung-, Forschungs- und Bildungsstätte. Das heute Bürgermeister-Stroof-Haus genannte Gebäude gibt den Zustand vom Anfang des 19. Jahrhunderts wieder. Rund 320 Mitglieder hat der Verein. Sie sehen sich als Bewahrer des kulturellen Erbes im Stadtbezirk. 1975 wurde der „Verein Haus Mehlem“ zur Rettung des barocken Patrizier-Hauses Mehlem gegründet. Es war vom Abbruch bedroht. Internet: www.denkmalverein-bonn.de. shr

Horst Wolfgarten aus Oberholtorf hat einen Stein vom Stift Vilich aus 1698 dem Denkmal- und Geschichtsverein übergeben. „Das war die Zeit des Wiederaufbaus“, so Bachem. „Das war auch die Zeit, in der die Vilicher Kirche, auf der die Jahreszahl 1700 steht, wieder errichtet wurde.“ Der Stein mit dem Vilicher Wappen stand ursprünglich in den Wäldern bei Birlinghoven. „Den Stein, den ich aus einer Hinterlassenschaft gekauft habe, habe ich erst reinigen lassen und dann hier abgeliefert“, erklärt Wolfgarten, „weil ich meine, hier wäre der richtige Platz dafür.“ Einen zweiten Stein von der Kommende Ramersdorf hat er ebenfalls mitgebracht.

„Wir verstehen uns nicht als Heimatmuseum“, stellt Bachem klar. „Dafür haben wir ein tolles Museum in Beuel, das die gesamte Geschichte des rechtsrheinischen Bonns widerspiegelt. Dort ist Geschichte zusammengetragen. Wir hier im Stroof-Haus sind sichtbare Geschichte am Ort ihres Ursprungs.“

In der Zeit von Stroof, so führt er aus, wurden Grenzsteine eingeführt. „Damit haben die Leute ihre Grundstücke markiert. Und es wurden auch für staatliche Grenzen Steine gesetzt, wie beispielsweise zwischen dem Kurfürstentum Köln und dem Herzogtum Berg, zwischen Siebengebirge und Ruhrgebiet.“ Ein Grenzstein von 1681 mit dem Kölner Kreuz steht im Hof des Stroof-Hauses. „Von allen großen Liegenschaften im heutigen Stadtbezirk Beuel, die mit Bürgermeister Stroof direkt oder indirekt zu tun hatten, sind Grenzsteine vorhanden“, so Bachem.

Solche Steine herzustellen, war nicht billig. Dafür mussten sich die Grundbesitzer einen Steinmetz holen und bezahlen. „Wer sich das leisten konnte, ließ auch sein Wappen in die Steine hauen.“

Foto: Rainer Schmidt Auch Horst Wolfgarten aus Oberholtorf hat dem Denkmal- und Geschichtsverein zwei bedeutsame Grenzsteine geschenkt. Sie stehen nun ebenso am Stroof-Haus.

Foto: Rainer Schmidt Hier ist ein Kölner Grenzstein von 1681, der einst die Grenze zwischen dem Kurfürstentum und dem Herzogtum Berg markierte. zurück

