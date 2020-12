Beueler Friedrich-Breuer-Straße : Gewerbe will Parkplätze zurück

Beuel Eine Umfrage der Gewerbe-Gemeinschaft Beuel zur Situation in der Friedrich-Breuer-Straße zeigt: Die Geschäftsleute wollen, dass sich nichts ändert.

Die Gewerbe-Gemeinschaft Beuel (GGB) spricht sich gegen den derzeitigen Wegfall der Parkplätze in der Friedrich-Breuer-Straße aus. Das hatte das neue Mehrheitsbündnis aus Grünen, SPD und Linke in der Bezirksvertretung Beuel (BV) vor Kurzem beschlossen. Nachdem im Mai die Koalition von CDU, SPD und FDP entschieden hatte, dass die Parkplätze auf der einen Seite gesperrt werden, folgen nun die auf der anderen. Allerdings soll die Sperrung nur solange gelten, wie der aktuelle Lockdown anhält. Ausgenommen von der Regelung sind Stellplätze für Taxis und Fahrzeuge von Menschen mit Behinderung. In einer Umfrage lehnten die GGB-Mitglieder auch die Pläne von Grün-Rot-Rot ab, die Friedrich-Breuer-Straße in ihrer Gesamtgestaltung zu verändern und zu einer autofreien Zone zu machen.