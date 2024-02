Glasfaser in Beuel Haustürvertreter verunsichert Anwohner in der Neustraße

Nach dem Bericht über die Verlegung von Glasfaser in Beuel hat sich ein GA-Leser mit einem Hinweis auf einen Haustürvertreter der Telekom gemeldet, der kürzlich in der Neustraße in Beuel unterwegs gewesen sei und ihn in einem Kundengespräch stark verunsichert habe. Der Leser schilderte, dass er im Dezember einen Glasfaseranschluss bei 1&1 bestellt habe und auch von der Telekom die Bestätigung erhalten habe, dass sie den Hausanschluss verlege. Im Kundengespräch nun habe der Vertreter dem Hausbesitzer suggeriert, dass er zunächst einen Telekomvertrag für Glasfaser abschließen müsse, aber nach zwei Jahren dann ja zu 1&1 wechseln könne.