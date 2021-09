Graffito-Kunst in Oberkassel : Gorillaz sollen illegale Graffiti auf Mauer verhindern

Graffito-Kunst in Oberkassel

Oberkassel Ein Graffito auf einer Grundstücksmauer in Oberkassel zeigt die Band Gorillaz. Für die drei Künstler musste ein Schutzzaun aufgebaut werden.

Passanten und Pendler, die am Bahnübergang zur Basaltstraße, nahe der Haltestelle Oberkassel Mitte, unterwegs sind, sehen seit Kurzem ein breites Graffito der Band Gorillaz auf einer Grundstücksmauer. Die Gruppe zeigte sich lange nicht selbst in der Öffentlichkeit, sondern wurde von den auf die Mauer gesprühten Comicfiguren – Stuart „2D“ Pot, Murdoc Niccals, Noodle und Russel Hobbs – repräsentiert. Gegründet wurde sie 1998 vom Sänger der britischen Band Blur, Damon Albarn.

Dass die Gorillaz nun in Oberkassel zu sehen sind, habe sich durch eine Auftragsarbeit ergeben, sagt Simon Horn, Mitgeschäftsführer von Fassadendesign Highlightz, gegenüber dem GA: „Der Anwohner, dem die Mauer zum angrenzenden Grundstück gehört, hatte häufig Probleme mit illegalen Graffiti.“

Drei Künstler sprühen einen Tag lang

Nach einer Sanierung, habe der Grundstücksbesitzer Horn und sein Team mit dem Motivwunsch beauftragt. „Damit die Mauer nicht wieder besprüht wird, hat er sie von uns gestalten lassen.“ Einen Tag lang sprühten drei Künstler an dem Werk. Damit sie während der Arbeiten nicht in das dicht angrenzende Gleisbett geraten, musste im Vorfeld ein Schutzzaun aufgestellt werden. „Wir haben bei den Stadtwerken angemeldet. Die waren sehr hilfsbereit“, sagt Horn. Die Stadtwerke hätten anschließend den Schutzzaun geprüft, sodass der Bahnverkehr regulär fahren konnte. Passanten und Anwohner, die während der Arbeiten an der Mauer vorbeikamen, loben das Graffito. „Sie sagen, dass sie es gut finden“, berichtet Horn.