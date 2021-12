Neuer Bonn-Krimi von Hubert Wippermann : Grausamer Mord in der Bundeskunsthalle

Beuel Krimiautor Hubert Wippermann nimmt in seinem neuen Bonn-Krimi die Leser mit nach Italien. Dort bemerken die Ermittler, wie sehr sie in den Fall verstrickt sind.

Der Anblick ist nichts für schwache Nerven: Bei einem brutalen Anschlag in der Bonner Bundeskunsthalle wurde nicht nur ein Museumswärter auf grausame Art getötet, sondern es wurden zudem berühmte Meisterwerke der Renaissance zerstört. Wer macht nur so etwas? Ein Fanatiker, ein geistig verwirrter Besucher? Warum hat es jemand gerade auf diese Werke abgesehen? Wogegen richtet sich diese Zerstörungswut, und wie groß muss der Hass sein, dass man sogar bereit ist, über Leichen zu gehen? Alles Fragen, die der neue Krimi von Hubert Wippermann aus Beuel aufwirft.

Die Polizei tappt vollkommen im Dunkeln. In diesem Fall hilft nicht nur kriminalistischer Spürsinn, sondern vor allem Fachwissen. Deshalb ziehen die Kommissare erneut den Bonner Kunsthistoriker Professor Karl Friedrich Jung zurate. Schließlich hatte er in der Vergangenheit bereits großen Anteil daran, dass einige grausame Verbrechen in der Bundesstadt aufgeklärt wurden. Wird auch dieses Rätsel am Ende gelöst? „Das verrate ich natürlich nicht“, sagt Wippermann, der nach „Beethovens letzter Wille“ und „Des Goldes Schlaf“ mit „Des Menschen Eitelkeit“ einen neuen Bonn-Krimi geschrieben hat.