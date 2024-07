Line-up, Tickets, Anfahrt Alle Infos zum Green Juice Festival 2024 in Bonn

Die Bands für 2024 stehen bereits fest: Headliner am Freitag ist Bilderbuch, am Samstag schließt Provinz das Festival ab. Nach Angaben der Veranstalter war die Indie-Band die „am meisten gewünschte Band für 2024“. Bereits 2022 war sie zu Gast auf dem Green Juice. Am Freitag treten außerdem Blond, Itchy, Paula Carolina, Kasi und die Bonner Newcomer-Band The Moobies auf, am Samstag stehen Kaffkiez, Alli Neumann, Heisskalt, Blumengarten, Futurebae, Brockhoff und Majer auf der Bühne.