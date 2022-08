Abbruch von „Provinz“-Auftritt in Bonn : Wie es beim Green Juice Festival zum Blackout kam

Neu-Vilich Am vergangenen Freitag hatte das Green Juice Festival in Bonn mit Problemen bei der Stromversorgung zu kämpfen. Die Band „Provinz“ musste daraufhin ihren Auftritt abbrechen. Veranstalter Julian Reininger erklärt, wie es zu dem Blackout kommen konnte.

Tausende Menschen feierten den Auftakt des Green Juice Festivals am vergangenen Donnerstag in Neu-Vilich ausgelassen. Doch während die Ravensburger Indie-Pop-Band „Provinz“ am Freitagabend gegen 19 Uhr auf der Bühne stand, kam es zu einem Zwischenfall. Sowohl auf der Bühne als auch an einigen anderen Orten auf dem Festivalgelände fiel der Strom aus. „Provinz“ musste daraufhin ihren Auftritt abbrechen. „Wir arbeiten daran, den Strom, vor allem auf der Bühne und den Sanitäranlagen, so schnell es geht wieder zum Laufen zu bringen“, teilten die Veranstalter zunächst mit.