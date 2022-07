Zum 85. Geburtstag : Große Ehre für einen passionierten Ehrenamtler

Oberkassel Hans Peter Dechert ist langjähriger engagierter Förderer und Ehrenamtler in Oberkassel. Aus Altersgründen tritt er jetzt von der Vereinsbühne ab. Zu diesem Anlass ernennt ihn der Verband der Ortsvereine Oberkassel zum Ehrenmitglied. Eine international erfolgreiche Leichtathletin zählt zum Freundeskreis.

Eigentlich sollte ihm bereits im Oktober letzten Jahres die Ernennungsurkunde überreicht werden, doch da machte Corona generell einen Strich durch die Rechnung. Als sich im Frühjahr 2022 die Lage entspannte, bekam Dechert Corona und die Ehrung musste wieder verschoben werden. So kam es, dass jetzt zwei Feiern an einem Tag stattfanden, was Dechert, gesundheitlich mit Rückenbeschwerden nicht ganz auf der Höhe, ganz recht war.

Präsenz, Ideen und Großzügigkeit

„Ehrenmitglieder im Verband der Ortsvereine sind Menschen, die sich vorbildlich über viele Jahre ehrenamtlich für das Vereinsleben einsetzen“, teilte Alexandra Stein, stellvertretende Vorsitzende des VdO, dem GA mit. So konnte sich Dechert, der 1999 in den Vorstand des VdO gewählt wurde und sich bis 2018 als Kassierer um die Finanzen des Verbandes kümmerte, über eine Urkunde und die VdO-Ehrennadel in Gold freuen. „Hans Peter Dechert unterstützt auch heute noch viele Vereine und das über Oberkassel hinaus“, so Stein.