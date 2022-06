Bonner Festival startet in Pützchen : Große Leidenschaft für den Tango

Susanne Illini und Harald Rotter geben eine Kostprobe des argentinischen Tangos. Foto: Sebastian Flick

Beuel Das Bonner Tangofestival bietet am Pfingstwochenende Programm für Tanzbegeisterte. Die Organisatoren setzen dabei auf gemischte Musikstile von klassisch bis modern.



Lange haben Liebhaber des argentinischen Tangos warten müssen, am Pfingstwochenende kommen alle Freunde des feurigen Tanzes wieder auf ihre Kosten: Nach dreijähriger Corona-Pause kehrt das Bonner Tangofestival zurück. Bei der 14. Auflage gibt es von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. Juni, im Kulturzentrum Pützchen, Adelheidisplatz 13, Workshops, Live-Bands und DJs.

Was die musikalischen Gäste angeht, knüpft das Orgateam um Susanne Illini, Harald Rotter und Lothar Burow genau dort an, wo es vor der Zwangspause aufgehört hatte: Mit dem Beltango Quinteto und der Gruppe Cuarteto Rotterdam haben die Veranstalter zwei in der Tango-Szene renommierte Musikgruppen gewinnen können. Das serbische Quintett Beltango kommt direkt vom Tango-Festival Montpellier zum Auftritt in Pützchen und wird am Samstag, 4. Juni, die Festivalgäste mit seiner berauschenden Musik zum Tanzen animieren.

Während am Eröffnungsabend am Freitag der klassische Tango im Fokus steht, darf am Samstag zu modernen Tangoklängen und Balkan-Melodien getanzt werden. Einen musikalisch abwechslungsreichen Abend verspricht auch das „Cuarteto Rotterdam“, das am Sonntag sowohl klassischen, als auch modernen Tango spielt.

„Es ist eine Spezialität des Festivals, dass wir auf gemischte Musik setzen“, sagt Illini. Mit den beiden Live-Bands sowie verschiedenen DJs ist im Festsaal von St. Adelheid an allen drei Tagen Ball-Atmosphäre garantiert. „Der Saal wird immer in Bewegung sein. Von 20 Uhr an kann bis in die frühen Morgenstunden getanzt werden“, sagt Illini.

Dafür sorgt auch Tanzlehrer und DJ Harald Rotter mit seiner Musikauswahl. Im Herbst 1997 hatte er die Anfänge des argentinischen Tangos in Bonn miterlebt, als er einen Tango-Kurs in der Brotfabrik besuchte. „Ich war beeindruckt: Ein ganzer Kurs nur für einen einzigen Tanz, das kannte ich damals noch nicht“, erinnert er sich. Im selben Jahr starteten regelmäßige Tango-Abende im Café Pauke.

Auf der Suche nach einer Tanzpartnerin für eine Schnupperstunde lernte Rotter Susanne Illini kennen, die zunächst etwas skeptisch reagierte: „Ich hatte total gerne getanzt, aber Tango?“. Diese Einstellung änderte sich noch am selben Abend ganz schnell: „Sie blieb bis Mitternacht im Café Pauke“, weiß Rotter noch heute. Seit 2005 geben Rotter und Illini jetzt schon Tangounterricht in Bonn. 2007 riefen die beiden das Bonner Tangofestival ins Leben, das damals im Café Pauke eine gelungene Premiere feierte und bis heute aus dem Bonner Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken ist. Im Laufe der Jahre ist das Festival stetig gewachsen.

Freiheit der Musikstile

Lothar Burow kam 2012 zum Orgateam dazu. Anfangs war er Schüler bei Illini und Rotter, seit 2013 unterrichtet Burow selbst Argentinischen Tango, und das mit großer Leidenschaft. Es ist besonders die Freiheit des Improvisierens, die Burow beim Argentinischen Tango so liebt: „Es geht darum, die Musik, die ich höre, tänzerisch darzustellen und zu interpretieren“, erklärt er.

Die Kunst der freien Improvisation ist es auch, die Illini am Argentinischen Tango fesselt: „Was mir besonders Spaß macht, ist diese Freiheit, mit der Musik zu spielen. Man kann argentinischen Tango sehr individuell gestalten und auf viele verschiedene Musikstile tanzen“, sagt Illini. Gemeinsam mit Harald Rotter bietet sie am Festivalwochenende einen Tango-Workshop für Anfänger an.