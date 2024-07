Bonner Theaterstück ausgezeichnet Große Themen unterschwellig erzählt

In dem Stück „Genauso, nur anders“ schlüpfen Julia Hoffstaedter und Paul Davis Newgate in die Rollen zweier Menschen, die auf der Suche sind. Auf der Suche nach dem, wer sie sind und wer sie sein wollen. Sie spielen mit Klischees und Geschlechteridentitäten. Zu jedem Vergleich gehöre auch der Wettstreit hinzu, sagt sie. So würden die beiden Figuren die Grenzen gesellschaftlicher Zuschreibungen und Erwartungen überwinden und neue Möglichkeitsräume für sich und die Zuschauenden entdecken – und das auch musikalisch und mit Breakdanceeinlagen.