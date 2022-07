Trendsportart auch in Bonn : Großes Roundnet-Turnier auf dem Finkenberg

Die Mitglieder des Roundnet Club Bonn trainieren für das große Turnier in Beuel. Foto: Niklas Schröder

Beuel Die Szene der Roundnet-Anhänger wächst auch in Bonn. Derzeit bereiten die Mitglieder ein großes Turnier vor, an dem 130 Teams teilnehmen werden.



Seit einigen Tagen trainieren die Mitglieder des Bonner Roundnet Clubs fokussierter, denn am Wochenende findet am Finkenberg das erste große Roundnet-Turnier in Bonn statt. „Es ist das erste Turnier, das der Verein hier in Bonn austrägt und organisiert und gleich ein großes“, freut sich Spieler Dario Gogoll (28). Mit dem Wettkampf auf dem Finkenberg findet die diesjährigen Roundnet Masters Serie ihren Schlusspunkt. Zuvor hatten sich die Roundnetspieler in Karlsruhe, Berlin, Hamburg und Freudenberg zusammengefunden. Rund 130 Teams werden am Wochenende erwartet. Als Teil der German Roundnet Tour ist das Turnier auch relevant für die Qualifikation der diesjährigen Deutschen Meisterschaften in Kiel. Das Turnier wird deshalb auch live via Twitch auf dem Account von Roundnet Germany übertragen werden.

Ideale Spielfläche auf dem Ennert

Bevor der zweitägige Wettkampf aber starten kann, kümmern sich die Mitglieder vom Bonner Roundnet Club um Verpflegung, Sanitäranlagen und Gewinnertrophäen. Da der Verein keine eigene Sportstätte hat, sei man glücklich, mit dem Platz des SV Ennert 1911, Steinbruchweg 100, eine ideale Spielfläche nutzen zu dürfen, sagt Gogoll. Teilnehmen wird auch Florian Seiffarth (28), der durch den Unisport auf Roundnet gekommen ist. „An der Sportart ist schön, dass man das Netz einfach überall mitnehmen kann und sich auf einer Wiese mit anderen Leuten treffen kann“, findet der Bonner. Mitspielerin Anna Vetter (29) sieht vor allem in dem Spielfeld eine sportliche Herausforderung, denn durch das 360-Grad-Netz sei es praktisch grenzenlos. „Es gibt unbegrenzte Möglichkeiten und deshalb muss man sehr schnell auf dem Feld sein“, beschreibt Vetter.

Der Trendsport Roundnet – oder auch weit verbreitet unter dem Namen eines Set-Herstellers „Spikeball“– ist inspiriert vom Beachvolleyball und vereint Koordination und Ballgefühl. In den letzten Jahren hat sich die Ballsportart auch in Bonn rasant verbreitet. 2021 wollten deshalb einige Bonner ihr Engagement professionalisieren und gründeten den Bonner Roundnet Club. Bereits 50 Mitglieder treffen sich seitdem regelmäßig zu Trainingseinheiten im Hofgarten und am Poppelsdorfer Schloss.

Mit 20 Mitgliedern bei Turnieren

Auf die Turniere fahren inzwischen 20 Mitglieder. „Die Sportart ist in Bonn sehr populär und findet stetig neue begeisterte Anhänger“, beobachtet Seiffarth. An warmen Tagen kann es in den Parkanlagen schon mal voll werden – gerade für ihre Trainingseinheiten wünscht sich der Verein deshalb eine isolierte Situation. „Wo man nicht von der Öffentlichkeit abgelenkt wird“, erklärt Gogoll.

Der Verein ist zurzeit auf der Suche nach einem Kunstrasenplatz, wo die Mitglieder zweimal die Woche Trainieren können. Neue Mitglieder sind ebenfalls willkommen: „Wir nehmen sehr gerne noch Leute auf. So können wir die Trainingsreize intensivieren und auch die Qualität in Bonn steigen“, sagt Vetter. Für Anfänger und Laien bietet der Verein regelmäßig Schnuppertrainings an.

Kurz zusammengefasst, so wird Roundnet gespielt: Regeltechnisch wird die Sportart gespielt wie Volleyball. Zwei Teams mit je zwei Spielern spielen gegeneinander. Das Spielfeld ist nicht auf eine Seite begrenzt, sondern für beide Teams gleichermaßen 360 Grad groß. Alle Arten der Ballberührungen sind erlaubt. Jedes Team hat pro Angriff drei Ballkontakte (weniger als drei Berührungen sind erlaubt). Der Ball muss nach dem Angriff vom Netz runterspringen. Gegnerische Spieler dürfen nicht behindert werden.