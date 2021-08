Maisfelder so hoch wie lange nicht : Grüne Wände in Geislar

Beuel Der Mais in Holtorf wächst so hoch, wie seit Jahren nicht mehr. Das hat er vor allem den regenreichen Tagen im Juli und August zu verdanken. Das Getreide ist mittlerweile bis zu drei Meter hoch gewachsen.

Der Mais sprießt auf den Feldern um Bonn. Wie zum Beispiel hier in Geislar wachsen die Pflanzen teilweise übermannshoch am Wegesrand. Dabei kann man unter anderem an der Größe erkennen, ob man es mit Futtermais oder Zuckermais, der für den Verzehr vom Menschen gedacht ist, zu tun hat. Letzterer hat kleinere Pflanzen. Die Pflanzen des Futtermais hingegen können in guten Jahren eine Höhe zwischen 2,50 und drei Metern erreichen.