Engagement von Oberkasseler Kindern : Grundschüler schaufeln für das Klima

Oberkassel Die Kinder der Offenen Ganztagsschule (OGS) Gottfried Kinkel in Oberkassel haben im Bürgerpark einen Feldahorn gepflanzt. Es ist nicht die einzige Aktion der Grundschüler für den Klimaschutz.

24 Kinder der Offene Ganztagsschule (OGS) Gottfried Kinkel schaufelten am Freitagmorgen für das Klima. Im Beisein von Oberbürgermeisterin Katja Dörner pflanzte die Biber-Klasse 3c einen Baum im Bürgerpark. Mit vereinten Kräften wurde der über fünf Meter große Feldahorn in sein Loch gewuchtet. Damit der noch junge Stamm bei Sturm nicht umkippt, bekam er zusätzliche Stützbalken.

Die Idee der Baumpflanzung sei den Kindern während der sogenannten „Frei Days“ gekommen, berichtete Klassenlehrer Christoph Ledwig. An diesen Tagen setzen sich Schüler mit verschiedenen gesellschaftlich relevanten Themen auseinander, die häufig mit den „Sustainable Development Goals“, den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung, zusammenhängen. Bereits im Herbst 2020 hatten die Kinder die Idee, sich selbst für das Klima und gute Luft zu engagieren.

Inspiriert durch die Teilnahme am Bonner Friedenslauf im September 2019, wurde gemeinschaftlich beschlossen, einen eigenen Spendenlauf im Klassenkreis durchzuführen. 500 Euro kamen bei der Aktion zusammen. Die Schüler spendeten das Geld nun vollständig an den Verschönerungsverein für das Siebengebirge (VVS). Mit der Summe sollen im Siebengebirge 250 Bäume gesetzt werden, sagte Vorsitzender Hans Peter Lindlar, der am Freitag den Spendenscheck entgegennahm. Die neuen Bäume dürfen sich die Schüler im nächsten Jahr bei einem Wandertag anschauen. Den jungen Feldahorn, der jetzt im Bürgerpark steht, spendete das Gartenbauunternehmen Neffgen & Beger aus Rheinbreitbach.