Gut Ettenhausen in Hoholz Ein Pferdekuss zum Geburtstag

Für sein Alter sieht Pierro noch auffallend gut aus. Große, braune Augen, ein aufmerksamer Blick, gutes Gehör, kaum graue Haare. Auch die Figur ist top; kein Gramm Fett zu viel. Nur die Arthrose macht ihm zu schaffen. Aber was will man mehr nach einem so langen, ereignisreichen Pferdeleben? Wäre er ein Mensch, wäre er stattliche 95 Jahre alt. Oder genauer: Die wird er jetzt. Seine Besitzerin, Monika Schaden, will ihm wie jedes Jahr eine Party schmeißen. Er bekommt eine Schärpe, ein Hütchen auf und den Pferdeschwanz besonders kunstvoll geflochten.