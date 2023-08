Gutachter zum Parkraumkonzept Viele Parkplätze in Beuel-Mitte sind verzichtbar

Ein verärgerter Mann sagte: „Das, was sie uns jetzt hier erklären, wird auch so beschlossen, weil es politisch genau so gewollt ist.“ Eine Frau hielt energisch dagegen: „Sie machen das gut und listen auf, was im Beueler Zentrum gerade in Sachen Parken nicht gut funktioniert. Da sind dringend Korrekturen notwendig.“ Der Gutachter dazu: „Wer Platz schaffen will, muss an einigen Stellen etwas wegnehmen. Wir haben Vorgaben von der Stadt erhalten und die wichtigsten lauten: Parksuchverkehre reduzieren, Gehwege auf mindestens 1,50 Meter Breite anbieten, Priorisierung beim Anwohnerparken. Wenn sie das alles nicht wollen, teilen sie es mir mit und ich werde es an die Stadt weiterleiten.“