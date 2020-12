Wochenmarkt in Oberkassel : Händler ziehen positive Bilanz

Oberkassel. Seit zwei Jahren gibt es den Oberkasseler Wochenmarkt. Für einen guten Umsatz sorgen vor allem die Stammkunden.

Vor Jahren schon hatte man die Oberkasseler nach dem befragt, was ihnen am meisten fehle: Der Wunsch nach einem Drogeriemarkt, der dabei an erster Stelle genannt wurde, konnte trotz Bemühungen der WOK bis heute nicht erfüllt werden. Es fehlt an geeigneten Ladenlokalen im Ort. Dafür ging am 7. Dezember 2018 der ebenfalls lang gehegte Wunsch nach einem Wochenmarkt in Oberkassel in Erfüllung. Zusammen mit Christian Schönen zogen Lohr und Beckhaus auf der Suche nach einem geeigneten Platz durch den Ort. „Unter den verschiedenen Möglichkeiten, an öffentlichen Plätzen einen regelmäßigen Wochenmarkt zu veranstalten“, so Schönen, „entschieden wir uns schnell für einen privaten Parkplatz.“ Vor dem „Pizza Prinzip“ von Boris Prinz sei es durch die dort nicht nötigen behördlichen Genehmigungen möglich gewesen, die Marktidee umzusetzen. Auch die Anwohner, die eigentlich auf dem Platz Stellplätze für ihre Autos gemietet hatten, zeigten sich kooperativ und sicherten zu, ihre Autos an den Markttagen an anderer Stelle zu parken.