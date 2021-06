Feuerwehreinsatz in Beuel : Häuser in Schwarzrheindorf nach Gasalarm evakuiert

Die Feuerwehr untersuchte in Schwarzrheindorf einen möglichen Gasaustritt. Foto: Matthias Kehrein

Schwarzrheindorf Die Feuerwehr untersuchte am Dienstagmorgen in Schwarzrheindorf auftretenden Gasgeruch. Erste Messungen ergaben eine Explosionsgefahr im Beueler Ortsteil, die sich am Ende aber nicht bestätigte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Dienstagmorgen nahmen mehrere Anwohner im Beueler Ortsteil Schwarzrheindorf einen Gasgeruch im Haus wahr und alarmierten die Feuerwehr. Als diese in der Gensemer Straße eintraf, hatten sich die Anwohner bereits in Sicherheit gebracht. Eine erste Messung deutete auf Explosionsgefahr hin.

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde daraufhin das Gebiet weitreichend abgesperrt und die Gaszufuhr abgeschiebert. Erste Lüftungsmaßnahmen wurden im betroffenen Haus eingeleitet. Nach kurzer Zeit nahm die Gaskonzentration bereits deutlich ab.

Im weiteren Verlauf wurden Fachleute von den Stadtwerken für Strom und Gas dazu gerufen. „Uns wurde berichtet, dass es vor dem Gasgeruch ein kurzes Aufflackern des Lichts gegeben haben soll. Außerdem hatten anscheinend mehrere Häuser in der Straße keinen Strom mehr“, sagte Hans-Peter Halbach von der Feuerwehr Bonn.

Die Gasmessungen der Stadtwerke ergaben dann keine Warnungen mehr. Lediglich im Kellerbereich eines Hauses wurde noch ein erhöhter Kohlenstoffmonoxid-Wert gemessen, der auf eine Verbrennung schließen lässt. Als Ursache wird vermutet, dass eine Elektro-Muffe im Erdreich durchgeschmort ist. Dies könnte als Gasgeruch wahrgenommen worden sein. Abschließend lüftete die Feuerwehr den Kellerraum, damit die Stadtwerke weitere Ursachen prüfen konnte.

(ga)