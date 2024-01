Farbenfrohe Vögel in Oberkassel Halsbandsittiche bereiten Bonnern Probleme

Im Garten von Rudolf O., der seinen Namen nicht vollständig nennen will, herrscht reger Betrieb. Beruflich beteiligt er sich als Althelfer beim Technischen Hilfswerk in der Grünpflege und kauft für seinen privaten Garten bei einem Forstgroßhandel 25 Kilo Sonnenblumenkerne. „Es gibt auch die Geschälten, aber natürlich lieber mit Kernen, weil die da auch etwas zu tun haben sollen“, so der Oberkasseler. Gemeint sind alle Vögel, die im Winter die Häuschen in seinem Garten aufsuchen, doch primär die grünen Halsbandsittiche, von denen sich heute etwa zwölf Exemplare auf Futterstellen und nahen Bäumen niedergelassen haben. Rudolf O. bemerkt, dass die Papageien bei ihrer Futtersuche nicht gerade zimperlich vorgingen. „Sie zerstören teilweise diesen Futterhänger. Sie versuchen, die Drähte rauszuziehen und zu verbiegen, damit sie dann schneller ans Futter kommen“, sagt er. Das bedeute, dass das ganze Futter dann herunterriesele. „Und dann muss das entweder gefressen oder am nächsten Tag weggekehrt werden“, sagt er. Dies sei zwar Arbeit, mache aber auch Spaß.