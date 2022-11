Neue Bummelzone für Beuel : Handel im Wandel

Beuel Beueler Händler sind derzeit gefordert: Neben der Bewältigung der vielen Krisen sind sie aufgerufen, sich an der Umgestaltung der Friedrich-Breuer-Straße zu beteiligen.

Die Umfrageergebnisse überraschen: Der Beueler Handel scheint offensichtlich einigermaßen gut durch die krisengeschüttelten Jahre gekommen zu sein. Jedenfalls bisher. Die Mitglieder, die sich an der Abfrage der Gewerbe-Gemeinschaft Beuel beteiligt haben, blicken durchweg optimistisch in die Zukunft. Verständlich – das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür.

Kein Leerstand in Beuel

Wer mit offenen Augen durch die Beueler City schlendert, bemerkt keinen Leerstand in den Ladenzeilen, keine angekündigten Geschäftsaufgaben. Dass der Patient Handel nicht so heftig an den Folgen der Virus-Pandemie, der Lieferschwierigkeiten, des Personalmangels und bislang an der Energiekrise kränkelt, hat in Beuel mehrere Gründe.