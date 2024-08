Neues Leistungszentrum in Beuel „Die Sportler können hier vom Bett in die Halle fallen“

Unten soll der Breitensport rein, oben die Leistungssportler. An der Limpericher Straße in Beuel entstehen zurzeit Apartments und neue Trainingsräume. „Im Erdgeschoss soll es einen Kursraum für Yoga, Pilates oder Rückenfit geben“, erklärt Andreas Kruse, Mitglied des Vorstands des 1. Badminton Clubs Beuel 1955. Im ersten und zweiten Stock des neu gebauten Hans-Riegel-Leistungszentrum sind 13 Wohneinheiten geplant: Alle ausgestattet mit Bett, Küchenzeile und eigenem Badezimmer. „Es sind zwölf Ein-Zimmer-Apartments und eine 2,5-Zimmer-Wohnung“, so Kruse. Eine 20 Quadratmeter-Einheit koste 375 Euro kalt, sagt er.