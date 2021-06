Villa Hüser: Gefällte Bäume sind sofort entfernt worden : Hat Stadt Bonn sich überrumpeln lassen?

Annika Alfter an ihrer Gartenmauer. Foto: Benjamin Westhoff

Oberkassel In der Sitzung der Bezirksvertretung Beuel am Dienstag, 22. Juni, erwartet die Politik von der Stadt Bonn einen ausführlichen Bericht zu den gefällten Bäumen im denkmalgeschützten Park der Villa Hüser in Oberkassel.