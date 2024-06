Für alle von 0 bis 100 Jahre Haus der Begegnung veranstaltet Mitmachtag für die ganze Familie

Entdecken, mitmachen, begeistern: Zum „Mitmachtag für alle im Alter zwischen von 0 und 100 Jahren“ lädt der Seelsorgebereich „An Rhein und Sieg“ gemeinsam mit dem Katholischen Familienzentrum St. Paulus und der Servicestelle Engagement in und rund um das Haus der Begegnung in Vilich (Adelheidisstraße 19) ein. „Mit dieser Veranstaltung bieten wir den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern die Möglichkeit, sich, ihre Gruppen und ihre Angebote vorzustellen. Gleichzeitig haben die Besucher – egal welchen Alters – die Gelegenheit, zu entdecken, was im gesamten Seelsorgebereich geboten ist“, stellt Bianca Pohlmann, Engagementförderin und Koordinatorin NRW Familienzentrum, die Intension der Aktion vor. „Wir wollen alle auf die Vielfalt aufmerksam machen.“ Schließlich gehören St. Joseph in Geislar, St. Josef und Paulus in Beuel, St. Maria und St. Clemens in Schwarzrheindorf sowie St. Peter in Vilich und St. Maria Königin in Vilich-Müldorf zum Seelsorgebereich.