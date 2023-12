Bonner Expertin im Gespräch So lassen sich Haustiere vor dem Silvester-Lärm schützen

Wenn es an Silvester draußen zischt und kracht, haben viele Leute Mühe, ihr Haustier zu beruhigen. Von Eierlikör bis CBD-Tabletten findet man im Internet eine Vielzahl verrückter Tipps, um Hunde und Katzen gut durch den Silvesterabend zu bringen. Anja Keß hat langjährige Erfahrung im Tierschutz und ist selbst Hundebesitzerin. Sie verbringt den Silvester-Abend mit rund 35 Katzen in ihrem Katzenhotel in Niederholtorf. Keß teilt ihre Tipps zum Umgang mit Hunden und Katzen an Silvester.