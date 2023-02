Wahl des Bezirksbürgermeisters : Heidi Froese-Jauch wirft ihren Ring in den Hut

Heidi Froese-Jauch wirft ihren Ring in den Hut

Beuel Am 15. März wählt die Bezirksvertretung Beuel ihren neuen Vorsitzenden. Lara Mohn gibt aus persönlichen Gründen das Amt der Bezirksbürgermeisterin ab. Neben Guido Pfeiffer tritt nun eine weitere Kandidatin an.

Heidi Froese-Jauch wird für das Amt der Bezirksbürgermeisterin am 15. März bei den Bezirksbürgermeister-Wahlen in Beuel kandidieren. Das hat die Beueler CDU-Fraktion am Freitagnachmittag bekannt gegeben. Froese-Jauch ist demnach einstimmig von der Fraktion nominiert worden. Seit November 2020 ist die 68-jährige Mandatsträgerin der CDU Beuel erste stellvertretende Bezirksbürgermeisterin.