Naturprojekt startet in Limperich So gestaltet eine Beueler Gemeinde ihr Kirchengelände um

Spätestens im nächsten Frühjahr soll es summen und brummen rund um die Heilig-Kreuz-Kirche in Limperich. Läuft alles nach Plan, dann wird sich mit Beginn der neuen Vegetationsphase das Außengelände des Gotteshauses in einen lebendigen, naturnahen Bereich mit idealen Lebensbedingungen für die heimische Flora und Fauna verwandelt haben. Blühende Wiesen, mehrjährige Stauden sowie heimische Hecken und Sträucher sollen in Zukunft Insekten, Schmetterlinge sowie Vögel anlocken. Dafür beteiligt sich das Familienzentrum der „Katholischen Pfarreiengemeinschaft Bonn – Zwischen Rhein und Ennert“ für die Kirchengemeinde Heilig Kreuz an einem Programm des Erzbistums.