Wahlen stehen an : Heimat- und Geschichtsverein Beuel sucht Vorstand

Beuel Gerade gewählt, trat der Vorsitzende zurück. Der Leiter des Museums verstarb im letzten Jahr. Der Heimat- und Geschichtsverein Beuel am Rhein steht derzeit ohne Vorstand da. Das soll sich nun ändern.

Stellvertreter führen Verein

Museum soll stärker wahrgenommen werden

Für die Wochen bis Ende Mai haben die derzeitigen Stellvertreter noch ein Programm auf die Beine gestellt: Ortsteilspaziergang Ramersdorf am 29. April, Mai-Ansingen im Museumshof am 30. April, Führung durch die Ausstellung „Leben am Limes“ im LVR-Museum am 12. Mai, neue Museumshäppchen gibt es am 15. Mai, der Heimatverein Oberkassel stellt das Buch „Schienenwege“ am 19. Mai vor, „Das Frieda Komplott“ kommt am 25. und 26. Mai im Rahmen der Bonner Theaternacht zur Aufführung.