Interview mit Vorsitzendem Thomas Raderschall : Heimatverein Beuel will Mut zur Modernisierung zeigen

Zur Person

Thomas Raderschall ist am 5. Juni 1968 in Beuel geboren. Er ist in Vilich-Müldorf aufgewachsen und wohnt heute in Ramersdorf. Als Beamter bei der Deutschen Bundespost war er fast 25 Jahre beim Postamt Beuel in verschiedenen Funktionen tätig. Gesundheitshalber wurde er frühpensioniert. Seit 2016 ist er Mitglied im Heimat- und Geschichtsverein Beuel. Bereits seit seiner Kindheit war das geschichtliche Interesse für Beuel sein großes Steckenpferd. Hier insbesondere das Aufstöbern und Analysieren von alten Fotografien, ob von Privatleuten, Vereinen oder Institutionen. Daneben ist er begeisterter Vespa-Fahrer, dessen größter Wunsch es ist, einmal mit einem Roller über die alte Sankt-Gotthard-Passstraße zu fahren.