Defekt zum Saisonstart Heizung im Ennertbad in Pützchen läuft wieder

Die Heizung im Ennertbad in Pützchen funktioniert wieder. Wie das Presseamt der Stadt Bonn am Dienstag auf Nachfrage mitteilte, konnte eine Fachfirma das nötige Ersatzteil nach dem Pfingstwochenende beschaffen und installieren. Kaum war das beliebte Freibad am Samstag in die Saison gestartet, war die Heizung ausgefallen. Betroffen waren sowohl die Becken als auch die Duschen. Das Freibad hatte aber trotzdem weiter geöffnet.