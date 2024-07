Leben im Herz-Jesu-Kloster in Ramersdorf „Was soll ich zu Hause alleine? Hier ist es viel schöner“

Rote und weiße Luftballons und Girlanden schmücken das Herz-Jesu-Kloster in Ramersdorf. Es ist voll, lautes Reden und Lachen klingen durch die Gänge und Räume. Menschen stehen an einer Tombola, vor dem Eingang hat der Verein Radeln ohne Alter seine Rikschas aufgebaut, und an einer Station lassen sich Kinder bunte Gesichter schminken: Das Altenheim Herz-Jesu Kloster der Caritas Bonn feiert Sommerfest.