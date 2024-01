Karneval in Beuel Hilde (95) ist fast so alt wie ihr Damenkomitee

Von den 45 Mitgliedern des Damenkomitees beteiligen sich 40 am Bühnenprogramm. Hilde Lichtenberg zieht auch im hohen Alter mit in den Saal ein und nimmt auf der Bühne an der Begrüßungszeremonie teil, danach schlüpft sie in die Beobachterrolle vom Saal aus. Bis zum Ausbruch der Pandemie nahm sie noch aktiv am Programm teil.