Binden, Rasierschaum und Kabelbinder Bonner Rotarier packen Hilfspakete für Cherson

Viele Pakete werden am Samstagvormittag gepackt, die in den nächsten Tagen auf den Weg in die Ukraine gebracht werden. Der Inhalt: alles, was in einem Waisenhaus in Cherson gebraucht wird. Dieses, erklärte Blömer, wird derzeit nicht nur für elternlose Kinder genutzt, sondern auch als Seniorenheim und Krankenhaus. Die Einrichtung ist überfüllt, den Menschen dort fehle es an vielen Alltagssachen. Deshalb würden die Pakete individuell gepackt und die Zielgruppe darauf vermerkt: für Frauen mittleren Alters, für ältere Männer, für Kinder, Babys, und so weiter.