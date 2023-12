Besuchszahlen so hoch wie vor Corona Hinter den Kulissen beim Casting im Jungen Theater Bonn

Es ist der erste Dienstag im Dezember. Obwohl es an diesem Abend keine Vorstellung im Jungen Theater Bonn (JTB) gibt, sind die Ränge im Publikum gut gefüllt. Während Kinder paarweise ins Scheinwerferlicht schreiten, um vor der Kulisse einer Hexenhütte aufzutreten, ist die Anspannung im Saal spürbar. Das ist wenig überraschend, da ein Großteil des Publikums selbst aus Kindern besteht, die sich zum offenen Casting für das Stück „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ eingefunden haben. So auch der 11-jährige Franz, der über seine Mutter vom Casting erfahren hat. Von Lampenfieber sei bei ihm aber keine Spur gewesen. Ehe er auf die Bühne gerufen wurde, war es eher „ein bisschen langweilig, aber dann war es halt ganz spannend. Ich kam ja auch eher am Ende dran“, erzählt Franz. „Ich habe es hingekriegt, die ganzen Zuschauer irgendwie auszublenden, und dann hinterher gibt es nur die Bühne.“