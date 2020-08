28. August bis 20. September : Historischer Jahrmarkt in Pützchen ist eröffnet

Historischer Jahrmarkt in Pützchen ist eröffnet

Der Historische Jahrmarkt in Bonn-Pützchen ist am Freitag eröffnet worden. Foto: Max Malsch

Bonn Seit dem frühen Freitagnachmittag drehen sich in Bonn-Pützchen die Karussells: Der Historische Jahrmarkt ist eröffnet worden - unter Corona-Bedingungen. Geöffnet ist der Markt immer am Wochenende. Alle Infos gibt es hier.

Die Stadt Bonn hatte Schausteller Hubert Markmann Mitte August die Erlaubnis erteilt, den Historischen Jahrmarkt in Pützchen in diesem Jahr zu eröffnen. Eigentlich sollte der Historische Jahrmarkt bereits im März eröffnet werden. Doch einen Tag vor dem Start musste die Stadt Bonn die Genehmigung wegen der beginnenden Corona-Krise zurückziehen. Seitdem stehen die historischen Fahrgeschäfte in der Jahrmarkthalle und warten auf ihren Einsatz.