Konrad-Adenauer-Platz Vom Beueler Stadtgarten mit Springbrunnen zur Stein-Glas-Wüste

Georg Divossen hätte nicht erwartet, mit seinem Posting über den Konrad-Adenauer-Platz so viele Emotionen zu wecken. Der gebürtige Beueler, Jahrgang 1962, hatte in der Facebook-Gruppe „Mit Leidenschaft für Beuel“ zwei Fotos veröffentlicht, die den früheren Beueler Platz in den 1950er Jahren zeigen – und was bis heute aus ihm geworden ist. „Früher prachtvoll mit Bäumen, Blumenbeeten und Springbrunnen, heute Black Mamba und architektonische Scheußlichkeit“, schrieb der Filmemacher Divossen unter dem Nutzernamen seines neuen Projektes „conmemo – Erinnerungen bewahren“.