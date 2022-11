Umzug nach Bonn-Beuel : Hit-Zentrale verlässt Siegburg

Bonn Die Stadt Bonn erhält einen neuen Gewerbesteuerzahler: Die Zentrale der Dohle-Handelsgruppe, die die Hit-Märkte betreibt, zieht im nächsten Jahr von Siegburg nach Bonn. 200 Mitarbeiter erhalten einen neuen Arbeitsplatz.

Die Dohle-Gruppe, die mehr als 100 Hit-Märkte betreibt, verlässt Siegburg und verlegt ihre Unternehmenszentrale nach Bonn. Wie die Handelsgruppe am Freitag mitteilte, wird sie in das neue Rhein-Palais im Bonner Bogen in Beuel ziehen. „Der neue Standort erfüllt alle Anforderungen an ein modernes Arbeiten, ist nachhaltig, beispielsweise durch den Einsatz von Luftwärmepumpen, hat eine attraktive Lage aufgrund der Nähe zum Rhein, etlichen Gastronomieangeboten und einer hervorragenden Erreichbarkeit, auch durch den ÖPNV“, hieß es.